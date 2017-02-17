Android cihazlarınızda sürekli istenmeyen mesajlar ve çağrılar alıyorsanız, Call Blocker uygulamasıyla buna bir son verebilirsiniz.

Son zamanlarda artan reklam mesajları ve aramalar ile bir türlü rahat edemiyoruz. Çeşitli sitelere veya firmalara kayıt sırasında verdiğimiz bilgiler ile bize ulaşan firmalar, sürekli çeşitli ürünler satmak için rahatımızı yeterince bozuyorlar. Her ne kadar telefondan engellesek de, farklı numaralardan tekrar ulaşabilen bu firmaları Call Blocker uygulamasıyla tamamen engelleyebilmeniz mümkün.

Arama kaydından ya da Kişiler listenizden seçeceğiniz numarayı Kara Liste’ye ekleyerek ya da elle numara girerek engelleme yapabileceğiniz uygulamada belirli alan kodlarıyla başlayan numaraları da engelleyebilmeniz mümkün. Kara Liste’nin yanında Güvenilir Liste adında bir bölüm de sunan uygulamada engellenen aramaların günlük kaydına da ulaşabiliyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan ve sizi istenmeyen aramalar ve mesajlardan kurtaracak olan Call Blocker uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.