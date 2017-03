Call of Duty: Modern Warfare Remastered Harita Paketi Duyuruldu

Bir dönemin efsanesi haline gelen ve hatta Call of Duty denilince birçok kişinin aklına gelen ilk oyun olan Call of Duty 4: Modern Warfare bilindiği gibi yeniden geliştirildi. Güncel grafikler ve yeni oynanış özellikleri ile bu oyunu çok sevenler ile tekrar buluşturan oyun, Call of Duty: Modern Warfare Remastered olarak adlandırılmıştı.

Modern Warfare'in Remastered yani tekrar geliştirilmiş olan sürümü 4 Kasım 2016 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapmıştı. Oyunun eski haritaları da güncellenmiş olarak yeni halinde bulunuyordu. Fakat birçok oyuncunun dikkatinden de kaçmadığı gibi Call of Duty 4: Modern Warfare yani ilk oyunda bulunan bazı haritalar eksikti.

Bu eksik olan haritalar: Broadcast, Chinatown, Creek ve Killhouse olarak göze çarpıyordu. Activision ise bugün yaptığı duyuru ile bu haritaları da oyuna ekleyeceğini açıkladı. Fakat ne yazık ki "variety map pack" olarak adlandırılan bu 4 efsanevi haritalık paket, 15$'lık bir fiyat ile satılacak.

Normalde ücretsiz olarak sunulması gereken bu haritaların, yüksek bir ücret ile satışa sunulması seriyi seven ve oynayan birçok oyuncunun tepkisini aldı. Call of Duty: Modern Warfare Remastered'ın tüm platformlarda Infinite Warfare'in Legacy ve Deluxe sürümlerinin içerisinde ulaşılabilir durumda olduğunu da hatırlatalım.

