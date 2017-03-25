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Call of Duty WWII İçin İlk Görseller Ortaya Çıktı

Call of Duty WWII Türkçe

Satış rekorları kıran ve dünyanın en çok oynanılan oyunlarını bize sunan FPS serisinin yeni oyununun Call of Duty WWII adında olacağı iddia edildi ve buna dair ilk görsel yayınlandı.

Her kasım ayında bilgisayarlarımızı ve konsollarımızı şenlendiren; ancak bir kaç yıldır Activision'ın uzay merakı sebebiyle eski tadını vermeyen Call of Duty serisine dair iddialar birkaç ay öncesinden başlamıştı. Oyunun hayranları yeni yapımın İkinci Dünya Savaşı yıllarına dönmesinde ısrar ederken, bunun için direnen yapımcılar sonunda ağızlarında baklayı çıkarmış ve oyunun eskiye dönebileceğini açıklamışlardı. 

Bu sene Sledgehammer Games tarafından geliştirilecek olan yeni Call of Duty oyununa dair haberler, serinin eski yıllara geri dönebileceğinin sinyalini vermişti. Söylenti seviyesinde kalan bu haberlerden sonra herhangi resmi bir açıklama gelmemiş, serinin hayranları dört gözle yapılacak açıklamayı beklemeye koyulmuşlardı. Bugün ortaya çıkan yeni görsel ve kapak tasarımları, iddiaları daha da güçlendirdi. 

Call of Duty WWII 2

Son olarak Call of Duty: Infinite Warfare ile karşımıza çıkan Activision, uzayın derinliklerine gittiği yeni oyunuyla beklenen etkiyi yaratamamış hatta Youtube üzerinde yayınlanan tanıtım videosu, en beğenilmeyen videolar arasına girmişti. 

call of duty WWII 3

TheFamilyVideoGamers isimli Youtube kanalı tarafından yayınlanan bir video ile ortaya çıkan görsellerin doğruluğu ise hala tartışmalı. Her ne kadar resmi bir oyunun parçası gibi görünseler de Activision tarafından yapılacak resmi açıklamaya kadar, yeni oyunun Call of Duty WWII olup olmayacağı şüpheli; ancak Call of Duty 2017'nin bu oyun olma ihtimalinin çok yüksek olduğu da söyleniyor. 

call of duty WWII 4

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Call of Duty: Siege Android
Call of Duty: Siege Android Android için Strateji Oyunu

İndir235 MB
Call of Duty: Siege iOS
Call of Duty: Siege iOS iPhone ve iPad için Strateji Oyunu

Yeni Call of Duty'i Görünce Çıldıracaksınız

Yeni Call of Duty Oyunu Serinin Köklerine Dönecek!

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Yazar: - 25.03.2017

Call of Duty WWII İçin İlk Görseller Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

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