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Call of Outlaws
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Call of Outlaws

Call of Outlaws İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Call of Outlaws
Call of Outlaws
Call of Outlaws
Call of Outlaws

Türkçe seslendirmeli gerçekçi vahşi batı oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Call of Outlaws, Android platformunda Türkçe seslendirmeli tek vahşi batı oyunu. FPS türünde hazırlanan yerli vahşi batı oyunu hem online hem de tekil farklı modlar içeriyor. Ücretsiz indirilmeye açılan yapım, grafikleriyle de öne çıkmakta.

Milyonlarca oyuncunun oynadığı Traffic Driver ve City Driving oyunlarının yapımcısı enfes bir vahşi batı oyunu ile karşımıza çıkıyor. Call of Outlaws adını taşıyan vahşi batı temalı ateş etme oyununda hikaye modu, düello modu ve alıştırma modu olmak üzere üç mod yer alıyor. Hikaye modunda eşi kaçırılan bir kovboya yardımcı olurken, düello modunda arkadaşlarımız veya diğer oyuncularla vahşi batı arenasında online yarışıyoruz. Alıştırma modu da tahmin edeceğiniz üzere silah kullanımını öğretiyor. Eğitici bölümde para da kazanabiliyoruz.

Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan vahşi batı oyununda farklı karakterlerle oynayabiliyoruz. Annie, Black Jack, Bill Doolin seçilebilir kovboylar arasında. Silah tarafında da kovboyların meşhur tabancalarını kullanıyoruz. Sınırlı sayıda da olsa patlayıcılarımız da var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Zuuks Games
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