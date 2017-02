Call of Outlaws, iPhone ve iPad’de oynanabilen Türkçe seslendirmeli vahşi batı oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiriyor. Türkçe, kaliteli grafiklere sahip, FPS türünde vahşi batı oyunu arıyorsanız daha fazla aramayın; indirin, oynayın diyorum.

Yerli yapım vahşi batı oyunları arasında her yönden en kalitelisi Call of Outlaws desem abartmış olmam. Birinci şahıs kamera açısından oynamamız, hem tekil hem de online oynamaya izin vermesi, farklı kovboyların yerine geçebilmemiz, ücretsiz oynanabilen üç modun olması, elbette oynanış dinamikleri Call of Outlaws’u öne çıkaran özelliklerden ilk aklıma gelenler.

Oyunda hikaye modu, düello modu ve alıştırma modu olmak üzere üç seçenek karşınıza çıkıyor. Hikaye modunu seçerseniz kelle avcılığından emekliye ayrılmış bir kovboyun kaçırılan karısını bulmasında yardımcı oluyorsunuz. Düello modunu seçerseniz (yakında eklenecekmiş) arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla online kapışıyorsunuz. Alıştırma modunu söylememe gerek yok sanırım ancak bu bölümde para da kazanabildiğinizi belirteyim.