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Call Recorder - IntCall
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Call Recorder - IntCall

(Android)
Call Recorder - IntCall İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Call Recorder - IntCall
Call Recorder - IntCall
Call Recorder - IntCall
Call Recorder - IntCall
Call Recorder - IntCall

Call Recorder - IntCall uygulaması Android cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydetmenizde kolaylık sağlıyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 dakika önce

Call Recorder - IntCall uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydetmenizde kolaylık sağlıyor.

Arama kaydetme uygulaması olan Call Recorder, gelen ve giden aramalarınızı kaydetmeniz gereken durumlarda sizlere yardımcı oluyor. Arama kayıtlarınızı dinleme ve bu kayıtları arkadaşlarınızla paylaşabilme özelliği de sunan uygulamayı test ederek ses kalitesi ve kayıt işleminin performansı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ücretsiz sürümü beğendiyseniz, daha çok özelliği kullanabilmek ve reklamsız bir uygulama için ücretli sürümü satın alabilmek de size kalıyor.

Uygulamayı kurduğunuzda yaptığınız ayarlar dışında hiçbir ek tuşa basmanıza gerek kalmadan, otomatik olarak her aramayı kaydedebileceğiniz Call Recorder - IntCall uygulaması bazı Android sürümlerinde sorun çıkardığından önce ücretsiz sürümü test etmenizi ve sonrasında isterseniz ücretli sürümü satın almanızı tavsiye ediyoruz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
TeleStar LTD
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