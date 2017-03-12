Call Recording uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınızda yapacağınız telefon görüşmelerini kaydetme imkanı sunuyor.

Yapacağınız telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabileceğiniz Call Recording uygulaması, oldukça faydalı özelliklerin yanında kullanım kolaylığına sahip bir arayüz sunuyor. Telefon görüşmesini kaydetmek için karşınızdaki kişi, siz ve NoNotes sunucuları arasında bir konferans çağrısı yapmanız gerekiyor. Oldukça basit olan bu adımları uyguladıktan sonra aramalarınızı kolaylıkla kaydedebiliyor ve sonrasında cihazınızda dinleyerek üzerinde notlar alabiliyorsunuz.

Ücetsiz olarak ayda 20 dakikalık kayıt imkanı sunan uygulama, bu süreyi arttırmak için ek ücret ödemenizi istiyor. Arama kayıtlarınızı buluta kaydederek ister cihazınızdan ister bilgisayarınızdan kolayca erişme imkanı sunan uygulamada arama kayıtlarınızı e-posta ve sosyal medya aracılığıyla da paylaşabiliyorsunuz.

Eğer siz de aramalarınızı kaydetmek istiyorsanız Call Recording uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: