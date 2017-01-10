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Can Bonomo
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Can Bonomo

Can Bonomo İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Can Bonomo
Can Bonomo
Can Bonomo
Can Bonomo

Can Bonomo hakkında her şey resmi mobil uygulamasında.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Can Bonomo Official, çoğumuzun 2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda tanıdığı genç şarkıcı Can Bonomo’nun resmi mobil uygulaması. Şarkıcının HD kalitede videolarından uygulamaya özel serilere, canlı yayından Can Bonomo hayranlarının paylaştığı (tabii ki siz de paylaşabiliyorsunuz) yazı, fotoğraf ve videolara dopdolu bir içerik sunuyor.

Genç yaşında birçok ödül kazanan şarkıcı Can Bonomo’nun mobil uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirerek sunulan tüm içeriğe yine ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Can Bonomo video kliplerinin yer aldığı Ana Sayfa, Can Bonomo fanlarının paylaşımlarının toplandığı Duvar, etkinliklerin duyurulduğu Duyurular ve Meczup sekmelerinden oluşuyor mobil uygulama.

Yeni video yayınlandığında ve sosyal medyada paylaşım yapıldığında bildirim düşmesi de güzel düşünülmüş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Can Bonomo
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