Can Bonomo Official, çoğumuzun 2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda tanıdığı genç şarkıcı Can Bonomo’nun resmi mobil uygulaması. Şarkıcının HD kalitede videolarından uygulamaya özel serilere, canlı yayından Can Bonomo hayranlarının paylaştığı (tabii ki siz de paylaşabiliyorsunuz) yazı, fotoğraf ve videolara dopdolu bir içerik sunuyor.

Genç yaşında birçok ödül kazanan şarkıcı Can Bonomo’nun mobil uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirerek sunulan tüm içeriğe yine ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Can Bonomo video kliplerinin yer aldığı Ana Sayfa, Can Bonomo fanlarının paylaşımlarının toplandığı Duvar, etkinliklerin duyurulduğu Duyurular ve Meczup sekmelerinden oluşuyor mobil uygulama.

Yeni video yayınlandığında ve sosyal medyada paylaşım yapıldığında bildirim düşmesi de güzel düşünülmüş.