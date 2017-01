Can Bonomo Official, 2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Love Me Back” şarkısıyla Türkiye’yi temsil eden ve çeşitli ödüller alan şarkıcının resmi mobil uygulaması.

Can Bonomo videoları, canlı yayın, etkinlikler ve daha fazlasını güncel olarak sunan uygulamanın tüm içeriği ücretsiz. Can Bonomo hayranıysanız iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken uygulama. Sadece uygulamaya özel içeriklerin olduğu Can Bonomo Official uygulaması, o kadar temiz arayüze sahip ki video kliplerden hayran paylaşımlarına (fotoğraf, video, yazı) her şeye tek dokunuşla ulaşabiliyorsunuz.

Can Bonomo Mobil Uygulaması Özellikleri: