Can Bonomo(iOS)
Can Bonomo videoları, canlı yayınlar, etkinlikler ve daha fazlası.
Can Bonomo Official, 2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Love Me Back” şarkısıyla Türkiye’yi temsil eden ve çeşitli ödüller alan şarkıcının resmi mobil uygulaması.
Can Bonomo videoları, canlı yayın, etkinlikler ve daha fazlasını güncel olarak sunan uygulamanın tüm içeriği ücretsiz. Can Bonomo hayranıysanız iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken uygulama. Sadece uygulamaya özel içeriklerin olduğu Can Bonomo Official uygulaması, o kadar temiz arayüze sahip ki video kliplerden hayran paylaşımlarına (fotoğraf, video, yazı) her şeye tek dokunuşla ulaşabiliyorsunuz.
Can Bonomo Mobil Uygulaması Özellikleri:
- Can Bonomo videoları izleyin, beğendiğiniz videoyu paylaşın. (video klipler hd kalitede ve video arama mevcut)
- Canlı yayınlara katılın.
- Anketleri yanıtlayın.
- Sosyal ağlarda olduğu gibi duvarda fotoğraf, video, yazı paylaşın.
- Yeni video ve sosyal medya paylaşımlarından anında haberdar olun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Noktacom Medya AS
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Can Bonomo Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı