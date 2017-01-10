?     Geri Bildirim
Çekiliş
Can Bonomo
TamindirMobilEğlenceCan Bonomo - IPhone İçin Can Bonomo Resmi Mobil Uygulaması

Can Bonomo

(iOS)
Can Bonomo İndir Hemen İndir

38 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Can Bonomo
Can Bonomo
Can Bonomo
Can Bonomo

Can Bonomo videoları, canlı yayınlar, etkinlikler ve daha fazlası.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Can Bonomo Official, 2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Love Me Back” şarkısıyla Türkiye’yi temsil eden ve çeşitli ödüller alan şarkıcının resmi mobil uygulaması.

Can Bonomo videoları, canlı yayın, etkinlikler ve daha fazlasını güncel olarak sunan uygulamanın tüm içeriği ücretsiz. Can Bonomo hayranıysanız iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken uygulama. Sadece uygulamaya özel içeriklerin olduğu Can Bonomo Official uygulaması, o kadar temiz arayüze sahip ki video kliplerden hayran paylaşımlarına (fotoğraf, video, yazı) her şeye tek dokunuşla ulaşabiliyorsunuz.

Can Bonomo Mobil Uygulaması Özellikleri:

  • Can Bonomo videoları izleyin, beğendiğiniz videoyu paylaşın. (video klipler hd kalitede ve video arama mevcut)
  • Canlı yayınlara katılın.
  • Anketleri yanıtlayın.
  • Sosyal ağlarda olduğu gibi duvarda fotoğraf, video, yazı paylaşın.
  • Yeni video ve sosyal medya paylaşımlarından anında haberdar olun.

Can Bonomo için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Noktacom Medya AS
Can Bonomo QR Kodu Okutarak İndir

Eğlence Popülerleri

  1. TRT PepeeTV
    TRT PepeeTVPepee Çizgi Filmi Mobil Uygulaması
  2. Turkcell İzle Kazan
    Turkcell İzle KazaniOS için Turkcell İzle Kazan Uygulaması
  3. BrandFace
    BrandFaceiPhone İçin Para Kazandıran Video Paylaşma Uygulaması
  4. ElfYourself
    ElfYourselfiPhone ve iPad için Eğlence Uygulaması
  5. Peel Smart Remote
    Peel Smart RemoteiPhone ve iPad İçin Uzaktan Kumanda Uygulaması

Can Bonomo Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster