?     Geri Bildirim
Can Kick!
TamindirMobilOyunlarBeceriCan Kick! - IOS Için Beceri Oyunu

Can Kick!

Can Kick! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Can Kick!
Can Kick!
Can Kick!
Can Kick!
Can Kick!

Kola kutularını tekmeleyerek çöp kutusuna atmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Can Kick!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. 

Zevkli bir beceri oyunu olan Can Kick!, kutuları tekmeleyerek çöp kutularına sokmaya çalıştığımız bir oynanış ile karşımıza çıkıyor. Oyunda çocukken hepimizin yaptığı kutu tekmeleyerek çöp kutusuna sokma olayını gerçekleştiyoruz. Bu zevkli işi mobil telefonlara taşıyan Can Kick!, bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkatimizi çekiyor. Farklı şişelerin ve çöp kutuların yer aldığı oyunda son derece eğlenceli işler oluyor. Renkli görselleri ve ses efektleriyle de ilgi çeken Can Kick! boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyundur.

Can sıkıntınızı giderebileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir beceri oyunu olan Can Kick!, bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan Can Kick! oyununu sakın kaçırmayın. Can Kick! oyunu mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Can Kick oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Can Kick! için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
HaytHuyt
Can Kick! QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Survivor
    SurvivorAndroid için Macera Oyunu
  5. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu