Can Kick!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda çöp kutusuna basket atmaya çalışıyorsunuz.

Eminim yolda giderken kola kutusuna tekme atıp çöp kutusuna atmaya çalışmışsınızdır. Eğer bu son derece eğlenceli şeyi yapmadıysanız da üzülmenize gerek yok. Can Kick! oyunu ile tam olarak çöp kutusuna basket atmaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda karşınıza çıkan kutulara tekme atarak çöp kutusuna sokmaya çalışıyorsunuz. Oynanışı basit olan oyunda tekmenizin şiddetini ayarlıyor ve çöp kutusuna isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda yüksek puanlara ulaşmaya çalışarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyorsunuz.

Yolda ve arabada beğenerek oynayabileceğiniz Can Kick! oyununu sakın kaçırmayın. Basit ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Can Kick! sizleri bekliyor.

Can Kick oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.