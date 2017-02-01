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Candid
TamindirMobilKişiselleştirmeCandid - Android Için Simge Paketi Uygulaması

Candid

Candid İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Candid
Candid

Candid uygulamasıyla Android cihazlarınızın simgelerini özelleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Candid uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz 180’den fazla simge içeren bir uygulama.

Android cihazlarınızdaki simge paketlerinden sıkıldıysanız ve daha farklı simgeler kullanmak istiyorsanız, büyük bir kütüphanesi olan Candid uygulamasına göz atabilirsiniz. Candid uygulamasından, Apex veya Nova Launcher uygulamalarından birini kullanıyorsanız faydalanabiliyorsunuz. Bunun dışında uygulamadan faydalanabilmeniz pek mümkün olmuyor. Yüksek kaliteli simgeler sunan uygulamada siz de kendi zevkinize uygun simgeleri kolayca seçebilirsiniz.

Uygulamayı kullanabilmek ve yönetebilmek için kullandığınız launcher’ın ayarlarına giderek, ana ekran ayarları bölümünden simgeler ile ilgili ayar seçeneğini bulmanız yeterli oluyor. Simge boyutları, ızgara boyutu gibi seçenekleri bu bölümden değiştirebilir, cihazınızı kendi zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Nikolai Prettner
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