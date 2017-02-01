Candid
Candid uygulamasıyla Android cihazlarınızın simgelerini özelleştirebilirsiniz.
Candid uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz 180’den fazla simge içeren bir uygulama.
Android cihazlarınızdaki simge paketlerinden sıkıldıysanız ve daha farklı simgeler kullanmak istiyorsanız, büyük bir kütüphanesi olan Candid uygulamasına göz atabilirsiniz. Candid uygulamasından, Apex veya Nova Launcher uygulamalarından birini kullanıyorsanız faydalanabiliyorsunuz. Bunun dışında uygulamadan faydalanabilmeniz pek mümkün olmuyor. Yüksek kaliteli simgeler sunan uygulamada siz de kendi zevkinize uygun simgeleri kolayca seçebilirsiniz.
Uygulamayı kullanabilmek ve yönetebilmek için kullandığınız launcher’ın ayarlarına giderek, ana ekran ayarları bölümünden simgeler ile ilgili ayar seçeneğini bulmanız yeterli oluyor. Simge boyutları, ızgara boyutu gibi seçenekleri bu bölümden değiştirebilir, cihazınızı kendi zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Nikolai Prettner
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