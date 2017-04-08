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Candy Crush'ın Geliştiricisi Call of Duty Oyunu Yapacak

call of duty android

Candy Crush Saga serisi ile milyar dolarlar kazandıktan sonra Activision tarafından satın alınan King'den beklenmedik bir haber geldi. Stüdyonun mobil platformlar için bir Call of Duty oyunu yapacağı açıklandı. 

2015 yılında Activision Blizzard tarafından tam tamına 6 milyar dolara satın alınan King, Candy Crush Saga ve Bubble Watch gibi renkli oyunlarıyla karşımıza çıkmıştı. Bu oyunları oynayan milyonlarca kullanıcısı bulunan ve en fazla kazanan mobil üretici konumunda olan King, resmi internet sitesi üzerinde yer verdiği iş ilanlarında bir sonraki oyununa dair de ilk ipucu verdi. İlanlara göre King, mobil platformlar için geliştirilmekte olan bir Call of Duty oyunu için yeni iş arkadaşları arıyor. 

Satın almadan sonra King'in ilk defa Call of Duty evrenine girdiği belirtilirken, oyunun başarılı olması durumunda Activision diğer markalarının da mobil platformlara doğru yol alabileceği konuşuluyor. Bunlar arasında Overwatch ve Destiny gibi oyunların da adı geçerken, daha başka serilerin de mobile çıkabileceği söyleniyor. 

Şimdilik mobil platformlar için geliştirilen Call of Duty oyununa dair herhangi bir bilgi elimizde bulunmuyor; ancak yakın zaman sonra yapılacak resmi bir açıklama ile yeni oyuna dair ilk bilgilerin verilmesi de bekleniliyor. 

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Yazar: - 08.04.2017

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