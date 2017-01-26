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Canı Sıkılan Yazılımcı, GIF'leri Kitaplara Dönüştüren Bir Uygulama Yaptı

GIF'leri Kitaplara Dönüştüren Programcı

GIF'ler son yıllarda hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Birkaç saniyelik görüntülerin birleşiminden oluşan GIF'lerin internetteki statüsü de giderek artıyor. Eskiden karakalem çalışmalarının kitaplaştırılması meşhurken, şimdi de GIF'leri kitaplaştırmak meşhur olacak gibi görünüyor. Zira canı sıkılan bir yazılımcı, en sevdiğiniz GIF'leri gerçek bir defterde oynatmanıza imkan tanıyan bir uygulama yazdı.

Canının çok sıkıldığını düşündüğümüz bu yazılımcı, GIF'leri teker teker çerçevelere ayırarak, animasyonlu resimleri kolayca yazdırılabilir hale getiren bir uygulama oluşturdu. Kendi animasyonlarınızı basılı hale getirmeniz içinse tek yapmanız gereken bir yazıcı, bazı teknik beceriler ve boş zaman.

Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız önce aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

StupotMcDoodlepip takma adını kullanan becerikli yazılımcı, başlangıçta bu cüretkar buluşunu Reddit'te paylaştı. Kısa zaman içerisinde pek çok insanın ilgisini çeken bu uygulama, kısa zaman sonra GitHub'da yerini aldı. 

Rekreasyonel kodlayıcı Print-A-GIF adını verdiği programı C#'da yazdı ve ImageMagick'i görüntü işleme için kullandı. Yazılımı hakkında "birkaç hata barındırıyor" uyarısında bulunsa da, uygulama GIF'leri yazılabilir hale getirmek için fazlasıyla yeterli. 

Sizce bu uygulama nasıl olmuş? Yazıcınızı kullanarak GIF'leri kitap haline getirmeyi düşünüyorsunuz?

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Yazar: - 26.01.2017

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