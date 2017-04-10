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Çanlar Google İçin Çalıyor

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Irkçı ve cinsiyetçi söylem ya da uygulamaların ciddi tepki gördüğü, büyük protestolara maruz kaldığı günümüzde, bu sefer tehlike çanları Google için çalıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın suçlamalarına göre Google, kadın çalışanlarına aynı işi yapan erkeklerden daha az ücret veriyor.

Çalışma Bakanlığı avukatı Janet Herold, suçlamaları reddeden Google’dan çalışanların maaş belgelerini istedi. Belgelerin verilmemesi üzerine açılan soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu ortaya çıkarıldı. Google resmi Twitter hesabından kadın ve erkek maaş eşitsizliğinin ortadan kaldırdığını duyurmuş olsa da, ünlü arama motoruna olan tepkilerin büyümesi bekleniyor.

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ABD'deki teknoloji şirketleri düzenli olarak toplumsal cinsiyet ayrımı yapmakla suçlanıyorlar. Son dönemde cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanan Uber ve Asyalı çalışanlarına karşı ayrımcılık yapmasıyla suçlanan Oracle’dan sonra Google’ın da benzer duruma maruz kalması, Amerikan hükümetinin ayrımcılıkla açtığı savaşı haklı kılmıyor mu sizce de?

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Yazar: - 10.04.2017

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