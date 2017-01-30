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Canlı Timsahları İzleyen Robot Sürüngenler ile Tanışın!

Robot Sürüngenler

BBC'nin doğa ile ilgili yaptığı program Spy in the Wild, son zamanların en yaratıcı belgesellerinden birine imza attı. EPFL'nin doğa programı için hazırladığı gerçeğe yakın robot sürüngenler, canlı dostlarının arasına karıştı ve onların yaşamını izledi. 

BBC One'ın doğal yaşam belgeseli Spy in the Wild, bazı timsahları yakından tanımak için enteresan bir yönteme başvurdu. Bu sürüngenlerin hayatına ortak olmak ve izlemek için robot sürüngenler yaratan kanal, gizli kameralar kurmak yerine, École Polytechnique Fédérale de Lausanne'in robotik bölümüyle anlaştı. Büyük ihtimalle EPFL'nin Pleurobot'unu gören kanal, gerçek sürüngenlerin arasına karışabilen bir makine istedi. Bunun üzerine ekip, daha iyi gözlem yapabilmek adına, iki türe ait iki uzaktan kumandalı robot oluşturdu. 

Bu robot sürüngenler, gerçek hayvanlara benziyor ve onlar gibi hareket ediyorlar. Bilim adamlarının ifadesine göre, robotların hareketleri de buna göre programlandı ve hayvanlar çok yakından incelendi. Daha sonra canlının eklemlerinin kopyaları alüminyum ve karbon elyafı kullanılarak kemikler, lateks su geçirmez parçalar kullanılarakta deriler imal edildi. Ekip üyelerinden Kamilo Melo, tüm sürecin biyolojik bilgiye sahip robot olarak adlandırıldığını ifade ediyor. "Biyoloji eğitimi aldık, robotik tasarımı oluşturmak için bilgi ve veri toplayıp orijinal biyolojiyi anlamaya çalıştık" diyen Melo, makineleri 24 motora bağladıklarını ve 1.640 feet uzaktan kontrolünün sağlanabildiğini ifade etti.

Merak edenler aşağıdaki videodan bölümü izleyebilirler:

Vahşi Hayatın İçine Sızan Robot Casus Orangutan, Orangu-Cam

Solucan Gibi Hareket Eden Robot Üretildi

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Yazar: - 30.01.2017

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