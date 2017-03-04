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Capcom Yeni Mobil Oyunlarını Duyurdu

capcom mobil oyunlar

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden Capcom, geçtiğimiz günlerde duyurduğu altı mobil Megaman oyunundan sonra dört yeni mobil oyunla daha karşımıza çıkacağını açıkladı. 

Son günlerde Resident Evil 7'nin başarısı ile gündemden düşmeyen Capcom, büyük bütçeli yapımların yanı sıra mobil platformlara önem vermekten de kaçınmıyor. Capcom Mobile'ın Twitter sayfası üzerinden yapılan açıklamayla 1942, Commando, Ghost ‘N Goblins ve Ghouls ‘N Ghosts isimli oyunların, yakın zaman sonra iOS ve Android platformları için piyasaya çıkacağı açıklandı. 

Duyurulan oyunların dördü de Capcom tarihinin önemli parçalarını oluşturuyor. Arcade günlerini hatırlayanların aklından çıkmayan ve zorluğuyla saç baş yolduran Ghost ‘N Goblins ve Ghouls ‘N Ghosts'un yanı sıra bir savaş uçağını yönettiğimiz 1942, izometrik bakış açısıyla gördüğümüz shooter oyunu Commando da Capcom'un unutulmazları arasında yer almayı başarıyorlar. 

capcom mobil oyunlar

Her oyunun aslına sadık kalınarak mobil platformlara uyarlanacağını açıklayan Capcom, yine her oyunun tamamen dokunmatik ekranlara özel olarak tasarlanacağını ve kontrol sistemlerinin de ona göre ayarlayacağını söyledi. Henüz bu dört oyunun çıkış tarihlerini açıklamayan şirket, bu büyük buluşmanın çok uzun sürmeyeceğinin de altını çizdi. 

İndir335 MB
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Yazar: - 04.03.2017

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