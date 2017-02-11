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Car Driving Simulator
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Car Driving Simulator

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Car Driving Simulator
Car Driving Simulator
Car Driving Simulator

Car Driving Simulator'da birbirinden güzel spor arabaları kullanabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Car Driving Simulator eğer hızı ve spor arabaları seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Car Driving Simulator'da şehir içinde araç kullanarak en hızlı yarışçı olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu iş için aracımızın şöför koltuğuna geçerek marşa basıyor ve şehir içinde arabamızla dolaşarak rakiplerimizi arıyoruz.

Car Driving Simulator içinde farklı araç seçeneklerine sahibiz. Bu arabalar kategoriler altında toplanıyor. Dilerseniz bir ralli arabası kullanabilir, dilerseniz yarış arabaları kullanabilir, dilerseniz de şık görünen lüks arabaları kullanabilirsiniz. Oyunda gerçek araba markalarının üretmiş olduğu gerçek arabalar bulunmakta. BMW, Chevrolet, Dodge, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Koenisegg, Mazda, Nissan bu markalar.

Car Driving Simulator'da aracınızı yönetmek için dilerseniz mobil cihazınızın hareket sensörünü, dilerseniz dokunmatik kontrolleri kullanabilirsiniz. Oyunda hem gece hem de gündüz araç kullanabilmenize izin veriliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Vard Dader
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