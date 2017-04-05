Araba sürmek kolaydır. Fakat araba park etmeyi herkes beceremez. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Car Parking Simulation, size araba park etme konusunda ne kadar yetenekli olduğunuzu gösterecek.

Car Parking Simulation, 3 boyutlu grafikleri ve muhteşem araba modelleri ile birlikte park ustaları yetiştiriyor. Oyunda onlarca farklı bölüm bulunmakta ve bu bölümlerde yer alan park alanları da oldukça zorlu yerlere konulmuş. Sizin iyi bir şoför olarak bu park alanlarına ulaşmanız ve arabanızı park etmeniz gerekiyor. Elbette araba park etme işlemi düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Öncelikle gideceğiniz yolu ayarlamanız ve daha sonra da size verilen adımları izlemeniz gerekli. Car Parking Simulation oyununda ancak bu şekilde başarılı bir park işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

3 boyutlu grafikleri ile gözleri dolduran Car Parking Simulation, arabanın kontrollerini ekran üzerinden yapmanıza imkan sağlıyor. Ekran üzerinde bulunan direksiyon, gaz ve fren gibi butonlar yardımı ile aracınızı hareket ettirebilir veya hareket halindeyseniz durdurabilirsiniz.

Oldukça zevkli fakat bir o kadar da zorlu bölümleri ile birlikte Car Parking Simulation'u siz de çok seveceksiniz.