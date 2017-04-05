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Car Parking Simulation
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Car Parking Simulation

Car Parking Simulation İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Car Parking Simulation
Car Parking Simulation
Car Parking Simulation
Car Parking Simulation
Car Parking Simulation
Car Parking Simulation

Car Parking Simulation oyununda zorlu yerlere arabanızı park etmeye çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 42 dakika önce

Araba sürmek kolaydır. Fakat araba park etmeyi herkes beceremez. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Car Parking Simulation, size araba park etme konusunda ne kadar yetenekli olduğunuzu gösterecek.

Car Parking Simulation, 3 boyutlu grafikleri ve muhteşem araba modelleri ile birlikte park ustaları yetiştiriyor. Oyunda onlarca farklı bölüm bulunmakta ve bu bölümlerde yer alan park alanları da oldukça zorlu yerlere konulmuş. Sizin iyi bir şoför olarak bu park alanlarına ulaşmanız ve arabanızı park etmeniz gerekiyor. Elbette araba park etme işlemi düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Öncelikle gideceğiniz yolu ayarlamanız ve daha sonra da size verilen adımları izlemeniz gerekli. Car Parking Simulation oyununda ancak bu şekilde başarılı bir park işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

3 boyutlu grafikleri ile gözleri dolduran Car Parking Simulation, arabanın kontrollerini ekran üzerinden yapmanıza imkan sağlıyor. Ekran üzerinde bulunan direksiyon, gaz ve fren gibi butonlar yardımı ile aracınızı hareket ettirebilir veya hareket halindeyseniz durdurabilirsiniz.

Oldukça zevkli fakat bir o kadar da zorlu bölümleri ile birlikte Car Parking Simulation'u siz de çok seveceksiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Tap Games Guru
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