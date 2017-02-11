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Car Simulator OG
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Car Simulator OG

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Car Simulator OG
Car Simulator OG
Car Simulator OG
Car Simulator OG

Car Simulator OG'de gerçekçi bir araba kullanma tecrübesi bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 21 dakika önce

Car Simulator OG eğer gerçek hayatta araba kullanır gibi mobil cihazlarınız üzerinde araba kullanmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir simülasyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir araba simülatörü olan Car Simulator OG'de gerçek hayatta karşımıza çıkacak sürüş dinamiklerine yer veriliyor. Oyunda temel olarak şehir içinde araba kullanıyoruz ve gezinti yapıyoruz. Car Simulator OG'de hız rekorları kırmak yerine trafik içinde yol almaya çalışıyoruz. Oyunun kontrolleri de gerçekçi olarak tasarlandığı için aracımızı yönlendirmek bile büyük dikkat gerektirtiyor.

Car Simulator OG'de 360 derecelik kokpit görünümüne yer veriliyor. Oyunda aracınızı şöför koltuğundan kontrol ediyorsunuz. Aracınızı kontrol etmek için de gerçek bir arabada yer alan tuşlar neredeyse o alana dokunmanız gerekiyor. Örnek olarak; korna çalmak için direksiyonun ortasındaki korna bölümüne dokunuyorsunuz. Aracınız içindeki birçok farklı öğeyle etkileşim kıurabilmeniz mümkün.

Car Simulator OG ortalama bir grafik kalitesine sahip. Oyunda gece veya gündüz araç kullanabilmektesiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Oppana Games
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