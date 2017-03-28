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Çarpanga
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Çarpanga

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Çarpanga
Çarpanga
Çarpanga

Çarpanga oyunu ile Matematik konusundaki yeteneklerinizi Android cihazlarınızdan deneyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Çarpanga oyunu ile Matematik konusundaki yeteneklerinizi Android cihazlarınızdan deneyebilirsiniz.

Bulmaca oyunu olarak sunulan Çarpanga oyunu, öğrencilerin kitaplar ve problemler arasında kaybolmadan eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. Oyun oynayarak Matematiksel düşünme kabiliyetini geliştiren Çarpanga oyununda ister robota karşı, ister bir arkadaşınızla, isterseniz de online olarak diğer rakiplerinizle yarışabiliyorsunuz.

Oyunun temel mantığı çarpma işlemine dayanıyor. Üst kısımda rakibinizin, alt kısımda ise sizin hamle yapacağınız rakamlar yer alıyor. Orta kısımda ise bu rakamların çarpımından oluşan muhtemel sayılar yer alıyor. Amacınız alt alta, üst üste ya da çapraz bir şekilde 3 kutuyu birleştirmek. Bunu da rakibinizin seçtiği rakamı, kendi seçeceğiniz rakamla çarparak kutuları bir araya getirmek. Yazılı şekilde anlatımı her ne kadar zor olsa da, oyuna başladığınızda size gösterilen talimatlar ve oyun sırasındaki ipuçlarıyla oyunu kısa bir süre içinde çözüp strateji geliştirmeye başlayacağınızı düşünüyorum. Özellikle çocuklarınızın oynamasını tavsiye ettiğim oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Salinus
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