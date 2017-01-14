CarpeButik(Android)
Carpe Butik ürünlerine göz atın, mobilden alışverişinizi yapın.
CarpeButik, bildiğiniz üzere Instagram üzerinden faaliyet göstermeye başlayan, Türkiye’nin önde gelen butik mağazalarından biri. Mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek butiğin kurucusu Şeyma Nalcı’nın kendi tasarım ve kombinlerine göz atabilir, beğendiğiniz ürünü kolayca – güvenli olarak satın alabilirsiniz.
Instagram dışında Facebook ve Twitter gibi en çok kullanılan sosyal ağların yanı sıra internet sitesi üzerinden satış faaliyetlerini sürdüren Carpe Butik’in mobil uygulaması da hem ürünleri inceleme hem de alışveriş noktasında oldukça başarılı. İnternet sitesi üzerinden satın alınabilen tüm ürünlere mobilden de ulaşabiliyorsunuz. Üst giyimden kombinlere, alt giyimden aksesuarlara her şey mevcut. Ayrıca indirime giren ürünleri takip edebildiğiniz özel indirim sayfası bulunuyor.
Carpe Butik uygulamasında bulabileceğiniz ürünleri şöyle sıralayabilirim:
- Kombin seti
- Üst giyim (Elbise - etek, tişört – sweatshirt, ceket – hırka, eşarp – şal)
- Alt giyim (Pantolon, şort, çorap, ayakkabı)
- Aksesuarlar (Takılar, çantalar, cüzdanlar, gözlükler, telefon kapları, bere – şapka, çakmak, saat, bandana, defter, makyaj malzemeleri)
- İndirime giren çeşitli ürünler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- IDEASOFT YAZILIM
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CarpeButik Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı