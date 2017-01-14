CarpeButik, sosyal ağların yanı sıra internet sitesi üzerinden satış yapan ünlü butik mağaza Carpe Butik’in mobil uygulaması. Kendiniz, eşiniz, dostunuz için birbirinden şık elbiseler, aksesuarları çok uygun fiyata bulabileceğiniz uygulamayı hem iPhone hem de iPad’inizde kullanabiliyorsunuz. Ürünlerin çeşitliliği, güvenilir alışveriş, kaliteli uygun fiyatlı farklı kategoride ürünleri bir arada sunuyor Carpe Butik.

İlk olarak Instagram’da gördüğümüz ardından tüm sosyal ağlarda kendini gösteren, internet sitesi üzerinden ayrıca faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen butik mağazalarından Carpe Butik ürünlerini ister telefonunuzdan isterseniz de tabletinizden satın alma şansına uygulamasıyla erişiyorsunuz. İnternet sitesinde olan veya sosyal ağlarda gözünüze çarpan tüm ürünlere kategorize edilmiş şekilde uygulamada da mevcut.

Elbise, eşarp, takı, makyaj malzemeleri, çanta, cüzdan, saat, ayakkabı, telefon kılıfları ve daha nice ürünün satışta olduğu Carpe Butik’in uygulamasını ürünlere ulaşılabilirlik, alışveriş noktasında da çok başarılı buldum.