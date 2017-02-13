?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiCarpool Karaoke TV Serisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Carpool Karaoke TV Serisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Carpool Karaoke TV Serisi

Apple'ın iPhone 7'yi tanıttığı günü hatırlayacak olursanız, Carpool Karaoke size yabancı gelmeyecektir. Telefon tanıtılmadan önce ekrana Tim Cook, Pharrell Williams ve James Corden'ın olduğu bir görüntü yansıtılmış ve bu üçlü araç içinde karaoke yapmıştı. Daha sonra Tim Cook araçtan inerek iPhone 7'yi tanıtacağı konferans salonuna girmiş ve alkış kıyamet kopmuştu. James Corden'ın The Late Late Show programında yayınlanan Carpool Karaoke şimdi kendi başına bir gösteri haline geliyor. Muhteşem kurgulanan ilk fragmanı ise yayınlandı.

Aslında Carpool Karaoke'nin bir TV serisi haline geleceğini Temmuz 2016'dan beri biliyorduk. Apple Music platformu ile ön plana çıkarılan bu proje, şimdi de iştahımızı kabartan ve orijinal şovdan tanıdık gelecek neşeyle ekranlarımızı süsleyecek.

Grammy Ödülleri'nde yayınlanan bu fragmanda kimleri görüyoruz? Will Smith, Shaquille O'Neal, Metallica, John Cena, Alicia Keys ve daha birçok ünlü Carpool Karaoke'nin TV serisinde boy gösterdi. Şimdi, aşağıdan fragmanı izleyin, sonra devam edelim:

Gördüğnüz gibi, hepsi orijinal Carpool Karaoke bölümlerine çok benziyor. Sadece James Corden'ı alışık olduğumuz gibi direksiyonda pek görmüyoruz. Toplamda 16 bölüm olarak yayınlacak bu seri, birkaç ünlüyü bir araya getiren 30 dakikalık röportajları kapsayacak. 

Fragmanda "yakında" mesajını görüyoruz ama kesin bir çıkış tarihi verilmemiş. Yayına girdiğinde 100 milyon Apple Music kullanıcısının bu bölümlerden faydalanacağını söyleyelim. Siz fragmanı nasıl buldunuz?

İndir
Apple Music Android
Apple Music Android Android için Apple Müzik Uygulaması

Android İçin Apple Music Beta Sürecini Sonlanırdı Ama Dertler Hep Aynı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.02.2017

Carpool Karaoke TV Serisinin İlk Fragmanı Yayınlandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 3. Hafta) Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 3. Hafta) Eğer oynadığınız oyunları bitirdiyseniz ve oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız bu hafta çıkacak oyunlar listemize göz atabilirsiniz. Şubat…
İnterneti Sadece İnsanlar Kullanıyor Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! İnterneti Sadece İnsanlar Kullanıyor Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz!Yapılan araştırmalara, internet trafiğini sadece insanların yaratmadığını ortaya çıktı. En azından gerçek insanlar tarafından. Detaylı… Yeni Windows 10 Toplu Güncellemesi Yarın Geliyor Yeni Windows 10 Toplu Güncellemesi Yarın GeliyorHer ay yapılan Windows 10 kümülatif güncellemelerinin Şubat ayı sürümü yarın kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu yeni güncelleme daha…
Valve, Steam Greenlight'ı Steam Direct ile Değiştiriyor Facebook Sizinle İlgili Topladığı Verilerle Neler Yapabilir, Biliyor musunuz?

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten