Carpool Karaoke TV Serisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Apple'ın iPhone 7'yi tanıttığı günü hatırlayacak olursanız, Carpool Karaoke size yabancı gelmeyecektir. Telefon tanıtılmadan önce ekrana Tim Cook, Pharrell Williams ve James Corden'ın olduğu bir görüntü yansıtılmış ve bu üçlü araç içinde karaoke yapmıştı. Daha sonra Tim Cook araçtan inerek iPhone 7'yi tanıtacağı konferans salonuna girmiş ve alkış kıyamet kopmuştu. James Corden'ın The Late Late Show programında yayınlanan Carpool Karaoke şimdi kendi başına bir gösteri haline geliyor. Muhteşem kurgulanan ilk fragmanı ise yayınlandı.

Aslında Carpool Karaoke'nin bir TV serisi haline geleceğini Temmuz 2016'dan beri biliyorduk. Apple Music platformu ile ön plana çıkarılan bu proje, şimdi de iştahımızı kabartan ve orijinal şovdan tanıdık gelecek neşeyle ekranlarımızı süsleyecek.

Grammy Ödülleri'nde yayınlanan bu fragmanda kimleri görüyoruz? Will Smith, Shaquille O'Neal, Metallica, John Cena, Alicia Keys ve daha birçok ünlü Carpool Karaoke'nin TV serisinde boy gösterdi. Şimdi, aşağıdan fragmanı izleyin, sonra devam edelim:

Gördüğnüz gibi, hepsi orijinal Carpool Karaoke bölümlerine çok benziyor. Sadece James Corden'ı alışık olduğumuz gibi direksiyonda pek görmüyoruz. Toplamda 16 bölüm olarak yayınlacak bu seri, birkaç ünlüyü bir araya getiren 30 dakikalık röportajları kapsayacak.

Fragmanda "yakında" mesajını görüyoruz ama kesin bir çıkış tarihi verilmemiş. Yayına girdiğinde 100 milyon Apple Music kullanıcısının bu bölümlerden faydalanacağını söyleyelim. Siz fragmanı nasıl buldunuz?

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