Casper Excalibur'a GTX 1060 Ekran Kartı Dopingi

Türkiye’nin bilgisayar markası denince akla ilk gelen isimlerden olan Casper, masaüstü oyun bilgisayarlarından sonra piyasaya sürdüğü oyun dizüstü bilgisayar serisi Excalibur’u yeni modellerle güçlendiriyor. Aileye yeni katılan G805 modeli Nvidia GeForce GTX 1060, 6 GB 192 Bit ekran kartı ile üstün performans sunuyor. Casper, yeni model ile gaming pazarındaki iddiasını sürdürecek gibi görünüyor.

Casper Excalibur, yeni ekran kartı ile grafik gücünü önceki sürüme göre neredeyse 2 kat arttıran dizüstü bilgisayar her türlü oyunda en üst düzey performans sunmak için tasarlandı. Casper Excalibur G805, Full HD 17.3 inç ekranı ile 1920x1080 piksel çözünürlüklü büyük ekranda oyun keyfi üst düzey bir deneyim sunuyor. Dizüstü bilgisayar, Anti-Glare yansımasız ekran ve 175 derecelik görüş açısına sahip IPS ekranıyla, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Sanal Gerçeklik Desteği Geldi

Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı ile şu ana kadar sunulan en yüksek performanslı görsellik yakalanıyor. Yeni nesil ekran kartlarının en büyük özelliği bir önceki ekran kartı nesline göre daha performanslı olması. Bir önceki nesilde dizüstü bilgisayar teknolojisi için sıkıştırılmış ekran kartları kullanılması performansı belirli seviyelerde tutuyordu. Yeni GTX 1060 serisinde masaüstü bilgisayarlarda kullanılan ekran kartı teknolojisi kullanılması en üst seviye gerektiren oyunlar için yüzde 47’lik performans artışı sunuyor. Her bir detayı veya noktayı görmeniz için size dizüstü bilgisayarda, masaüstü oyun deneyimi sunuluyor.

Yeni nesil ekran kartının bir diğer özelliği ise son dönemde popüler olan VR yani Sanal Gerçeklik oyunlarını desteklemesi. Uygun donanımla bu oyunları da oynatabilen Casper Excalibur G805, oyun severlere yeni deneyimleri sunuyor.

İşlemci'den Üst Düzey Performans

Intel’in performans odaklı işlemcisi i7 6700 HQ teknolojisi sayesinde üretkenliği 2,5 kat artırıyor, düşük güç tüketimi ve güçlü grafik performansıyla oyuna hemen başlamanızı sağlıyor. Turbo boost teknoloji, ihtiyaç duyduğunuz anda otomatik olarak hızını arttırarak 2.6 GHz'den 3.5 GHz'e çıkabiliyor. Bir önceki mobil performans serisinde kullanılan işlemcilere göre performansı yüzde 20 daha hızlı.

Tamamen Oyunculara Özel

Oyuncular için özel olarak tasarlanan Casper Excalibur G805, dayanıklı ve şık metal gövdenin yanında, ürünün ışıklı klavye ve touchpad, düşük ışıklandırmalı ortamlarda kullanım kolaylığı sağlamanın yanı sıra, etkileyici bir görünüme sahip. Dizüstü bilgisayar CPU ve GPU ısıları artmaya başladığında kırmızıya dönüşen aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Ergonomik klavyesi, kırmızı renkli W-A-S-D tuşları ise oyuncular için özel tasarlanmış.

Bunların yanında:

Casper Excalibur içinde bulunan SSD seçeneği de bu maksimum performansı ekstra hız ile daha da artırıyor.

de bu maksimum performansı ekstra hız ile daha da artırıyor. 32 GB DDR-4 RAM seçeneği sayesinde aynı anda daha fazla işlemi daha hızlı yapmak mümkün.

sayesinde aynı anda daha fazla işlemi daha hızlı yapmak mümkün. Dolby Digital Ses Sistemi sayesinde en maksimum ses seviyesinde oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken net ve güçlü ses kalitesinin keyfi sürülüyor.

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