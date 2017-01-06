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Castle Creeps TD
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Castle Creeps TD

Castle Creeps TD İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Castle Creeps TD
Castle Creeps TD
Castle Creeps TD
Castle Creeps TD
Castle Creeps TD

Krallığınızı kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Castle Creeps TD, krallığınızı savunma mücadelesi verdiğiniz strateji odaklı sürükleyici bir Android oyunu. Kule savunma oyunlarından keyif alıyorsanız başından zor kalkacağınız, sizi saatlerce kendisine bağlayacak kalitede bir yapım olduğunu baştan belirteyim.

100MB civarı boyuttaki bir mobil oyun için son derece kaliteli görseller sunan yapımda topraklarınıza saldıran, akın akın gelen devler, yaratıklar ve savaş krallarına karşı savunmanızı yapıyorsunuz. Stratejik bölgelere diktiğiniz kulelerle birlikte askerlerinizi de savaş alanına sürükleyerek topraklarınızı ele geçirmeye çalışan düşmanları geldiklerine bin pişman ediyorsunuz. Kule demişken, kuleleri geliştirme, onarma ve satma şansına sahipsiniz.

Öğretici bölümüyle başlayan oyunun güze yanlarından biri de Facebook arkadaşlarınızı bu atmosfere dahil edebilmeniz. Onlarla savunma hattınızı daha da güçlendirip birlikte düşmanı yıkmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Outplay Entertainment Ltd
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