Castle Creeps TD, topraklarımıza girmeye çalışan yaratıklar, devler, savaş krallarının saldırılarını önlemeye çalıştığımız kule savunma oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye sunulan oyunun öğretici bölümünde dahi kendimizi doğrudan savaşın içerisinde buluyoruz. Dört bir yandan kulelerimizi yıkmak için uğraş veriyorlar.

İster tek başımıza istersek te Facebook arkadaşlarımızla birlikte oynayabildiğimiz strateji oyununda dört bir koldan gelerek mümkün olduğunca kısa sürede krallığımızı yerle bir etmeye çalışan düşman saldırılarına dur diyoruz. Düşmanların geliş noktalarında göre kule ve askerlerimizi konumlandırmamız gereken oyunda kulelerimize zarar geldiği vakit onarma veya elden çıkarıp daha etkili kuleler dikme şansına sahibiz.

Düzenli olarak yeni bölüm, düşman ve kahramanların eklendiği oyun, boyutuna göre kaliteli grafikler sunuyor. 100MB civarı kule savunma oyunu arıyorsanız hem görsel hem de oynanışıyla tatmin eden bu yapımı es geçmeyin derim.