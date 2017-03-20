Castle Defense: Invasion, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda iblislere karşı mücadele ediyor ve işgalleri durdurmaya çalışıyorsunuz.

Etkileyici bir atmosferde geçen Castle Defense: Invasion'da geçmişin dünyasında mücadele ediyor ve iblisleri yenmeye çalışıyorsunuz. İşgal altına uğrayan krallığı kurtarmaya ve işgalleri durdurmaya çalışıyorsunuz. Güçlü becerilerinizi sergileyebiliyor ve savunma kuleleri inşa edebiliyorsunuz. Stratejik kararlar almanızı gerektiren oyunda çok eğleniyor ve aksiyon dolu savaşlara katılabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda kulelerinizi iblislere ve yaratıklara karşı korumaya çalışıyorsunuz. Klasik kale savunma oyunlarına benzer bir kurguya sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Ayrıca zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Farklı oyun modlarına sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ya da savunma yapabiliyorsunuz. Eğlenceli ve aksiyon dolu bir savunma oyunu olan Castle Defense: Invasion'ı mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda kendinizi de sınayabiliyorsunuz.

Castle Defense: Invasion oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.