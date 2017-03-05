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Cat and Ghosts
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Cat and Ghosts

Cat and Ghosts İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cat and Ghosts
Cat and Ghosts
Cat and Ghosts
Cat and Ghosts
Cat and Ghosts

Zararsız hayaletleri kızgın kedilerden kurtarmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 50 saniye önce

Cat and Ghosts, 2048 sayı bulmaca oyununa benzer oynanış sunan hayalet temalı sürükleyici bir oyun. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda küçük, zararsız hayaletleri kızgın kedilerin elinden kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Hem telefon hem de tablette rahat, keyifli oynanış sunan bulmaca oyununda aynı cins hayaletleri bir araya getirerek ilerliyorsunuz. Hayalet güçlerinizi kullanarak sevimsiz kedinin tuzakları atlatmaya çalışıyorsunuz. Çok basit bir oynanışı var ve bölümler geçilmeyecek derecede zor değil. Oynanış demişken, hayaletleri sürükleyerek bir araya getiriyorsunuz. Aynı cinste olanları yan yana getirdiğinizde daha büyük ve de güçlü bir hayalet ortaya çıkıyor. Bu şekilde bölümde istenilen sayıda hayaleti bulmaya çalışıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
KARAKULYA, LLC
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