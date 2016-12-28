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Catch the Bus
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Catch the Bus

Catch the Bus İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Catch the Bus
Catch the Bus
Catch the Bus
Catch the Bus
Catch the Bus

Engelleri aşarak otobüs durağına ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Catch the Bus, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımza çıkıyor. Oyunda bir otobüsün peşine düşüyor ve en kısa sürede otobüs durağına ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Catch the Bus'da kaçırdığınız bir otobüsün peşinden koşuyor ve durağa otobüsten önce ulaşmaya çalışıyorsunuz. Elbette ki yolunuza türlü engeller ve zorluklar da çıkıyor. Yolunuza çıkan engellerin üzerinden atlamalı, yoldaki altınları toplamalı ve otobüs durağına en kısa sürede ulaşmalısınız. Basit bir oynanışı ve farklı modları bulunan Catch the Bus oyunuda zevkli zamanlar geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışarak liderlik koltuğuna oturabilirsiniz. Ayrıca oyunda birden fazla karakter arasından seçim yapabilir ve seçtiğiniz karakter ile otobüsün peşinden koşabilirsiniz. Grafikleri ve atari müzikleriyle Catch the Bus beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun.

Catch the Bus oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Tiny Games Srl
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