Catch the Bus(iOS)
Zorlu engelleri aşarak otobüs durağına en kısa sürede ulaşmaya çalışıyorsunuz
Catch the Bus, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda engelleri aşarak otobüs durağına ulaşmaya çalışıyoruz.
Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Catch the Bus, zorlu engellerin ve görevlerin yer aldığı bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışı bulunan oyununda engelleri ve zorlukları aşarak otobüsü yakalamaya çalışıyoruz. En kısa sürede otobüs durağına ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda yolumuza çıkan altınları da topluyoruz. Yüksek puanlara ulaşıp oyunda ilerledikçe de farklı karakterler ve otobüslerin kilitlerini açabiliyoruz. Retro tarz grafikleri ve atari seslerine de sahip olan oyunda zevkli bir oyun süresi geçiriyorsunuz. Farklı oyun modları, sonsuz oyun modu gibi modlarla da oyunda sürekli aktif kalıyorsunuz. Tek dokunuş moduyla oynanan Catch the Bus oyununu sakın kaçırmayın. Zevkli bir oyun olan Catch the Bus sizleri bekliyor.
Catch the Bus oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- Tiny Games Srl
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Catch the Bus Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı