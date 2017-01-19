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Catch the Bus
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Catch the Bus

(iOS)
Catch the Bus İndir Hemen İndir

371 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Catch the Bus
Catch the Bus
Catch the Bus
Catch the Bus
Catch the Bus

Zorlu engelleri aşarak otobüs durağına en kısa sürede ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Catch the Bus, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda engelleri aşarak otobüs durağına ulaşmaya çalışıyoruz.

Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Catch the Bus, zorlu engellerin ve görevlerin yer aldığı bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışı bulunan oyununda engelleri ve zorlukları aşarak otobüsü yakalamaya çalışıyoruz. En kısa sürede otobüs durağına ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda yolumuza çıkan altınları da topluyoruz. Yüksek puanlara ulaşıp oyunda ilerledikçe de farklı karakterler ve otobüslerin kilitlerini açabiliyoruz. Retro tarz grafikleri ve atari seslerine de sahip olan oyunda zevkli bir oyun  süresi geçiriyorsunuz. Farklı oyun modları, sonsuz oyun modu gibi modlarla da oyunda sürekli aktif kalıyorsunuz. Tek dokunuş moduyla oynanan Catch the Bus oyununu sakın kaçırmayın. Zevkli bir oyun olan Catch the Bus sizleri bekliyor.

Catch the Bus oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Tiny Games Srl
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