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CATS: Crash Arena Turbo Stars
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CATS: Crash Arena Turbo Stars

CATS: Crash Arena Turbo Stars İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
CATS: Crash Arena Turbo Stars
CATS: Crash Arena Turbo Stars
CATS: Crash Arena Turbo Stars
CATS: Crash Arena Turbo Stars
CATS: Crash Arena Turbo Stars

Cut the Rope'un yapımcılarından aksiyon yüklü bir robot oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

CATS: Crash Arena Turbo Stars, Cut the Rope’un yapımcısının imzasını taşıyan online robot dövüşü oyunu. İlk olarak Android platformunda “ön kayıt” olarak indirilmeye açılan aksiyon oyununda yaratıcılığınızı kullanarak kendi savaş makinenizi tasarlıyor, dövüşlere katılıyorsunuz.

Üst seviye görseller sunan robot dövüş oyununda topladığınız parçalarla en iyi savaş makinesini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Toplamanız gereken onlarca parça var. Yedek parçaları birleştirip geliştirebiliyorsunuz. Parça, silah, alet sayısı gerçekten çok fazla; düzinelerce diyebilirim.

Tamamen kendi tasarımınız robotunuzla birebir dövüşlere katılıyorsunuz. Rakipleriniz gerçek oyuncular. Onlar da sizin kadar güçlü. Arenada tek bir amaç için savaşıyorsunuz: Dünya şampiyonu olmak.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
ZeptoLab
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