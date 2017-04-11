Caveboy GO, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda labirentler arasında geziyor ve çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Lanetli labirentlerde gezdiğiniz ve çıkışa ulaşmaya çalıştığınız Caveboy GO, benzersiz atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda 3 hamle ile labirentten kurtulmaya çalışıyor ve bir başka labirentin içerisine giriyorsunuz. Sürekli olarak labirentlerden kurtulmaya çalıştığınız oyunda çıkış noktasına en kısa sürede ulaşmalı ve lanetlerden uzak durmalısınız. Oyunda maceradan maceraya atılıyor ve hazineleri de toplamaya çalışıyorsunuz. Mitolojik bir temaya sahip olan oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. 28 farklı özellikte ve görünümde karakterin yer aldığı oyunu internet olmaksızın da oynayabiliyorsunuz.





Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve birbirinden zorlu bölümleri geçmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Caveboy GO'yu mutlaka denemelisiniz. Birbirinden farklı labirentleri ve zorlu aşamalarıyla Caveboy GO sizleri bekliyor.

Caveboy GO oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.