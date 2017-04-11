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Caveboy GO
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Caveboy GO

Caveboy GO İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Caveboy GO
Caveboy GO
Caveboy GO
Caveboy GO
Caveboy GO

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı zorlu bir bulmaca oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 4 dakika önce

Caveboy GO, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda labirentler arasında geziyor ve çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Lanetli labirentlerde gezdiğiniz ve çıkışa ulaşmaya çalıştığınız Caveboy GO, benzersiz atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda 3 hamle ile labirentten kurtulmaya çalışıyor ve bir başka labirentin içerisine giriyorsunuz. Sürekli olarak labirentlerden kurtulmaya çalıştığınız oyunda çıkış noktasına en kısa sürede ulaşmalı ve lanetlerden uzak durmalısınız. Oyunda maceradan maceraya atılıyor ve hazineleri de toplamaya çalışıyorsunuz. Mitolojik bir temaya sahip olan oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. 28 farklı özellikte ve görünümde karakterin yer aldığı oyunu internet olmaksızın da oynayabiliyorsunuz. 


Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve birbirinden zorlu bölümleri geçmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Caveboy GO'yu mutlaka denemelisiniz. Birbirinden farklı labirentleri ve zorlu aşamalarıyla Caveboy GO sizleri bekliyor.

Caveboy GO oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Appxplore Sdn Bhd
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