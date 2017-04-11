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Caveboy GO
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Caveboy GO

(iOS)
Caveboy GO İndir Hemen İndir

242 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Caveboy GO
Caveboy GO
Caveboy GO
Caveboy GO
Caveboy GO

Mitolojik atmosferde geçen harika bir bulmaca oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Caveboy GO, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda mitolojik atmosferde oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda labirentten kaçmaya çalışıyor e hazineleri de topluyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı Caveboy GO oyununda labirentler arasında geziyor ve çıkışa ulaşmaya çalışıyoruz. Lanetli labirentlerin ve zorlu engellerin yer aldığı oyunda 3 hamlede çıkışa ulaşmaya çalışıyoruz. Dikkatli olmanız gereken oyunda benzersiz bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Labirentten labirente geçiş yaptığınız oyunda sürekli olarak labirentlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca yolunuza çıkan hazineleri de toplamalı ve zengin olmalısınız. Mitolojik öğelerle donatılan oyunda bazı özel güöleri de kullanabiliyorsunuz. Maceradan macera atıldığınız oyunda kontrol ettiğiniz karakteri de değiştirebiliyorsunuz. Birbirinden farklı özellikle 28 karaktere sahip olan oyunda karakterlerin kilitlerini açmanız gerekiyor. Zevkli bir oyun olan Caveboy GO, sürekli düşünmenizi de sağlıyor. 

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli ve zorlu bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Caveboy GO, aynı zamanda son derece basit kontrollere sahiptir. Zorlu bölümleri ve farklı karakterleriyle zevkli vakitler geçirmenizi sağlayan Caveboy GO'yu sakın kaçırmayın.

Caveboy GO oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Appxplore Sdn Bhd
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