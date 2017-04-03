CD Projekt, Cyberpunk 2077'den Başka Bir Oyun Üzerinde de Çalışıyor

2015 yılında The Witcher 3 ile video oyun ödüllerini adeta silip süpüren CD Projekt Red ekibi yeni projeleriyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta yapılan ve CD Projekt'in finansal sonuçlarını açıkladığı konferansta Witcher oyunlarının toplamda 25 milyon adet satarak büyük başarı elde ettiği dile getirildi. Bunun yanısıra CD Projekt Red ekibinin başındaki isim olan Adam Badowski, Cyberpunk 2077 üzerindeki çalışmalarının bir hayli iyi gittiğini ve oyun üzerinde halen birkaç yüz kişinin çalışmakta olduğunu açıkladı.

Cyberpunk 2077 hakkındaki açıklamalara CD Projekt'in başındaki isim olan Adam Kicinski de katıldı ve CD Projekt oyunlarının önceki oyunlarla kıyaslandığında daha başarılı olduğunu, Cyberpunk 2077'nin ise bir hayli iddiali bir proje olduğunu ifade etti. Bu nedenle CD Projekt Cyberpunk 2077'e büyük emek ve zaman harcamak istiyormuş, buna bağlı olarak da oyunun hazır olması için biraz daha zamana ihtiyaç varmış.

2017 finansal yılı için ise CD Projekt'in yeni kart oyunu Gwent'e odaklanacağı bildiriliyor. Yani bu sene büyük bir CD Projekt duyurusu ile karşılaşmayabiliriz. Fakat Gwent sonrası için hazırlıklar başlamış; çünkü Cyberpunk 2077 ve Gwent haricinde ismini henüz açıklamak istemediği bir oyun üzerinde çalışıyor. Bu oyun için de ayrı bir geliştirici ekip iş başı yapıyor.

CD Projekt daha önceden son Witcher oyunu Witcher 3'ün serinin ana kahramanı Geralt'ın son macerası olacağını duyurmuştu. Fakat bu, Witcher serisinin sonlanacağı anlamına gelmiyor. Hatırlanacağı üzere Witcher 3'ün hikayesi bir anlamda Ciri 'nin hikayesiydi. Yani The Witcher 4, Ciri'nin maceralarına odaklanan bir oyun olabilir. CD Projekt'in üzerinde çalıştığı ismi verilmeyen oyun da The Witcher 4 olabilir. Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan İlk Hafta)