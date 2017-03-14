Cem Yılmaz'dan Büyük Sürpriz, 'Arif V 216' 2018'de Sinemalarda

Ali Baba ve 7 Cüceler, Pek Yakında, G.O.R.A, A.R.O.G ve Hokkabaz gibi Türk sinema severlerin gönlünde taht kuran yapımların yaratıcısı Cem Yılmaz, Twitter hesabında yeni filmini takipçileriyle paylaştı.

Arif V 216 isimli yeni projenin posterini takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, oldukça beğeni de topladı. İzleyicilerin G.O.R.A filminden aşina oldukları Arif karakterini ön plana alan yeni projenin sloganı, "İyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur Arif? " şeklinde tanıtılıyor.

Çekimleri 2002 yılında başlayan G.O.R.A , Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girmiş ve gişe rekorları kırmıştı. Bundan 4 yıl sonra Arif karakteri A.R.O.G filminde de Cem Yılmaz ve komedi hayranlarının karşısına çıkmıştı. Cem Yılmaz, bu filmlerde her ne kadar farklı çağları sunuyor olsa da filmler özünde toplumsal eleştiriyi esprili bir dille birleştirerek dönemin ve günümüzün birçok sorununa göndermeler yapıyorlardı. Bu göndermelerin kalbinde, Arif'in eleştirileri oldukça önemli rol oynuyordu.

Arif V 216 yine artık kendisine aşina olduğumuz Arif karakterinin ekseninde gelişen bir yapım olacak. Cem Yılmaz, Arif V 216 filminde yönetmen değil hikayeyi yazan olarak görünüyor. Filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü.