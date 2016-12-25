Cep Telefonu Fiyatları Artabilir

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, cep telefonu fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekşi'ye göre önümüzdeki sene fiyatlar artabilir.

Son aylarda yaşanan döviz kuru artışlarıyla birlikte, yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının fiyatlarının da artması beklenmekteydi. Bu kur artışını henüz fiyatlarına yansıtmayan şirketlerin, yeni yıl itibarıyla fiyatları arttırabileceğini söyleyen Sinan Ekşi, ÖTV'de yaşanabilecek herhangi bir yükselişin de etkili olacağını söyledi. Artan fiyatların insanların kayıt dışı yollara başvurmasına sebep olduğunun da altını çizen yönetim kurulu başkanı; oysa vergi oranlarında artış yerine, yapılacak düzenlemelerle kayıt dışı ticarette yaşanan ÖTV ve KDV kaybının önüne geçilerek, 2016 yılındaki cep telefonu satışlarından elde edilenden, 3-4 milyar lira daha fazla vergi toplanması, vergi oranlarını azaltarak dahi mümkün görünüyor.", dedi.

Yıl başından itibaren uygulanmaya başlanacak 40 liralık ÖTV artışı, cep telefonlarının fiyatlarını direkt olarak etkileyecek. Geçen yıl 120TL+KDV olarak hesaplanan vergi, 2017 ile birlikte 160 liraya yükselecek ve bir telefona gelecek verginin oranı bir anda 188,98TL gibi bir rakama tekabül edecek. AA tarafından yapılan ve yeni telefon almak isteyenler için önemli detaylar barındıran Sinan Ekşi röportajının en önemli noktası ise şöyle:

"Bu, vergisiz fiyatı 1 lira olan bir telefonun KDV ve ÖTV ile 189,98 liranın altında satılamayacağı anlamına geliyor, ama bu yıl yazılı ve görsel basında 189 liranın altında satılan çeşit çeşit telefon gördük. Bu da ciddi bir vergi kaçağı yaşandığının aleni kanıtıdır. Geçen yıl da uyardık, yeniden uyarıyoruz, eğer müdahale edilmezse vergi kaçağı geçen yılın da üzerine çıkacak ve hedeflenen vergi gelirine ulaşılamayacağı gibi kayıtlı ve kayıt dışı iş yapanlar arasında ciddi bir haksız rekabet oluşacak. Devletimizin kanun ve nizama uygun davrananların yanında duracağını biliyoruz, ancak uygulanması muhtemel ÖTV zammı, istenilen sonuçları vermektense daha önce olduğu gibi maalesef kayıt dışı iş yapanların ekmeğine yağ sürecek gibi görünüyor. Bu tip zamlar, özellikle ekonomik segmentte yer alan telefonların daha yüksek oranda etkilenmesine sebep oluyor. Bu segmentte cihaz almayı planlayan tüketiciler, 2017'de ne yazık ki daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalabilirler."

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