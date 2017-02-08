Chan Zuckerberg BioHub, Hastalıkları Araştırmak İçin 50 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Priscilla Chan ve Mark Zuckerberg tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen bir tıbbi araştırma organizasyonu olan Chan Zuckerberg BioHub, bugün yaptığı açıklamada, hastalık araştırmaları için 50 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

BioHub, California Üniversitesi ve Berkeley'de dahil olmak üzere birçok üniversiteyi bir araya getiriyor ve bu işbirliğinin tek bir amacı var; hastalıklara çare bulmak. Araştırma çalışmalarına başlamak için 700 öğretim üyesinden 47 araştırmacı seçildi. Bu kişiler organ baskı tekniklerinden tutunda hücrelerin nasıl bir araya geleceğini araştıracak ve "tüm hastalıkları tedavi etme, önleme veya yönetme" hedefine uygun çalışacak.

Açıkçası bu çok cesur bir hedef. Birçok araştırma enstitüsü sadece bir hastalığa odaklanıyor, BioHub ise tüm hastalıklara çare bulmak istiyor. Mesela Silikon Vadisi girişimlerinden Parker Kanser İmmünoterapi Enstitüsü, adından da anlaşılacağı üzere, sadece kanser araştırmalarına odaklanıyor.

Araştırmalar ne gösterir henüz bilmiyoruz ama Priscilla Chan ve Mark Zuckerberg'in bu alanlara yatırım yapması, insanlığın geleceğine dair bizi umutlandırıyor. Umarız ülkemizde de ileri seviye araştırmalar görürüz.

Mark Zuckerberg Gelecekte ABD Başkan Adayı Olabilir mi?

Mark Zuckerberg'in Kişisel Asistanının Sesi Morgan Freeman'a Ait!