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Charity Miles
TamindirMobilSeyahatCharity Miles - Android İçin Yardım Uygulaması

Charity Miles

Charity Miles İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Charity Miles
Charity Miles
Charity Miles
Charity Miles
Charity Miles

Yürüdüğünüz metreleri yardım kuruluşlarına bağışlayın!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 1 saat önce

Charity Miles, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışan bir yardım uygulamasıdır.

Bugüne kadar boşa adımladığınız o yolları, öylesine yürümek yerine hayırlı bir işe dönüştürmek ister miydiniz? Charity Miles iştie tam da bu sorunu ortadan kaldırmak hem de müthiş güzel bir şekilde ortadan kaldırmak için ortaya atılmış bir fikir. Kar amacı gütmeyen bu uygulama ile yürüdüğünüz metreleri gerçek paraya dönüştürmeniz ve dönüştürdüğünüz paraları da çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlamanız mümkün.

Çok seyahat edenleri hedefleyen bu uygulama, normalde bir yerden bir yere yürüyerek gidenleri de kapsıyor. Uygulamayı mobil cihazınıza yüklediğiniz andan itibaren, adımlarınızı saymaya başlıyor ve belirli bir mesafeye ulaştıktan sonra bu adımlarınızı gerçek paraya dönüştürüyor. Fakat bu para sizin cüzdanınız yerine, yine uygulama tarafından seçilen hayır kurumlarına ya da derneklerine aktarılıyor. Her telefonda olmasını tavsiye ettiğimiz bu uygulama ile, sadece yürüyerek bile iyi şeylere katkı yapabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.0 ve üzeri.
Üretici:
Charity Miles
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