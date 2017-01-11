Charity Miles(iOS)
Yürüdüğünüz kilometreleri yardım kampanyalarına bağışlayın!
Charity Miles, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir yardım uygulamasıdır.
Dünyada iyi şeyler de olmuyor değil; Charity Miles isimli bu iOS uygulaması ile kat ettiğiniz mesafeleri paraya dönüştürüp, onları da yardım kuruluşlarına aktarmanız mümkün. Yine aynı isimle kurulan bir organizasyon tarafından geliştirilen bu uygulama, yürüdüğünüz mesafeyi kaydediyor ve bu mesafeleri gerçek paraya dönüştürüyor. Fakat dönüştürülen bu para, kendi cüzdanınıza gitmiyor.
Sponsorlarından aldığı destekle ilerleyen Charity Miles, üye kullanıcılarının yürüyerek kazandıkları paraları, belirlediği yardım kuruluşlarına direkt olarak aktarıyor. Böylece bir yerden bir yere giderken ya da seyahat ettiğiniz sırada çevreyi keşfederken, boşuna adımlamak yerine hayır kuruluşları için bir şey yapmış olabiliyorsunuz. Oldukça basit bir sisteme sahip olan, maddi bir getirisi olmasa da manevi olarak sizi destekleyen bu uygulama, her telefonda olmalı!
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri.
- Üretici:
- Charity Miles
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Charity Miles Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı