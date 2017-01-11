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Charity Miles
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Charity Miles

(iOS)
Charity Miles İndir Hemen İndir

129 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Charity Miles
Charity Miles
Charity Miles
Charity Miles
Charity Miles

Yürüdüğünüz kilometreleri yardım kampanyalarına bağışlayın!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Charity Miles, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir yardım uygulamasıdır. 

Dünyada iyi şeyler de olmuyor değil; Charity Miles isimli bu iOS uygulaması ile kat ettiğiniz mesafeleri paraya dönüştürüp, onları da yardım kuruluşlarına aktarmanız mümkün. Yine aynı isimle kurulan bir organizasyon tarafından geliştirilen bu uygulama, yürüdüğünüz mesafeyi kaydediyor ve bu mesafeleri gerçek paraya dönüştürüyor. Fakat dönüştürülen bu para, kendi cüzdanınıza gitmiyor. 

Sponsorlarından aldığı destekle ilerleyen Charity Miles, üye kullanıcılarının yürüyerek kazandıkları paraları, belirlediği yardım kuruluşlarına direkt olarak aktarıyor. Böylece bir yerden bir yere giderken ya da seyahat ettiğiniz sırada çevreyi keşfederken, boşuna adımlamak yerine hayır kuruluşları için bir şey yapmış olabiliyorsunuz. Oldukça basit bir sisteme sahip olan, maddi bir getirisi olmasa da manevi olarak sizi destekleyen bu uygulama, her telefonda olmalı!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri.
Üretici:
Charity Miles
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