Charming Keep, minimalist görsellere sahip kale inşa etme oyunu. Android platformuna eşi benzerine pek rastlamadığımız türde oynanış sunuyor. Seri dokunuşlar yaparak para akışımızı sağlayıp kalenin içerisine mağazalar açtığımız oyunda amacımız prenslerin hayatlarını kurtarmak.

Prenslerin ömür boyu mutlu yaşamalarını sağlayan bir grubun başında olduğumuz oyunda bize ihtiyaç duyulma sebebi; prensleri kurtarma işinin hem para hem de sihir gerektirmesi. Para akışını sağlamak, sihir gücünü artırmak için kalenin içerisine çeşitli mağazalar açıyoruz. Mağaza açılışlarını altınlarımızı kullanarak yapıyoruz. Açtığımız bir mağazayı ne kadar büyülü hale getirirsek o kadar hızlı gelişme gösteriyoruz. Charms sayısı ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı para basıyoruz. Bu yüzden yeni bir mağaza açmadan charms sayısına bakmamızda fayda var.

En büyüleyici kaleyi inşa etmemizi isteyen oyunda günlük görevler de bulunuyor. Unutmadan, oyun Türkçe dil desteği sunmuyor. Bol metinli oyun olduğunu da ekleyeyim.