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Charming Keep
TamindirMobilOyunlarİlerlemeliCharming Keep - IPhone Ve IPad İçin Kale İnşa Etme Oyunu

Charming Keep

Charming Keep İndir Hemen İndir

89 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Charming Keep
Charming Keep
Charming Keep
Charming Keep
Charming Keep

Kalenin içine mağazalar açarak ilerlediğiniz farklı bir oyun.

Erkan Calp Son güncelleme 35 dakika önce

Charming Keep, içi mağazalarla dolu büyülü bir kale inşa etmemizi isteyen sürükleyici bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkan oyunda prensleri kurtarmaya çalışıyoruz. Kalenin içine açtığımız onlarca mağaza, prensleri kurtarmak için gerekli para ve sihri elde etmemizi sağlıyor.

Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu oyun, kale inşa etme üzerine kurulu oyunlar arasında farklı bir konumda. Kalenin içine çeşitli mağazalar açıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni; prenslerin sonsuza dek mutlu yaşam sürmelerini sağlayan bir grubun devamlılığını sağlamak. Prensleri kurtarmanın maliyetli bir iş olduğunu söyleyen grubun başına getirilen kişi olarak seri şekilde mağaza açarak ekonomik durumumuzu düzeltmeye çalışıyoruz.

Mağazaları açarken altınlarımızı kullanıyoruz elbette. Oyunun başında fazla altınımız olmadığından tek bir mağazayla bir süre yetinmeye çalışıyor, kalenin etrafında dolaşan hayvanlara dokunarak altın topluyoruz. Yeterince altını topladığımız ikinci mağazamızı açıyoruz. Bu şekilde para durumumuzu düzeltip prensleri kurtarmış oluyoruz.

"Not: Mağazaları açarken charms sayısını da artırmaya özen gösterin. Charms ne kadar yüksek olursa mağazanız o kadar büyüleyici oluyor; bu da satışlarınıza yansıyor. Kısa sürede daha fazla kazanıyorsunuz."

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve üzeri
Üretici:
Mighty Games
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