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CherryPlayer
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CherryPlayer

2.4.6
CherryPlayer İndir Hemen İndir

26.56 MB
Editör Puanı: 4/5
4
CherryPlayer
CherryPlayer
CherryPlayer
CherryPlayer
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

CherryPlayer hemen hemen her tür ses ve video dosyasını oynatmak için tasarlanmış kullanışlı, güvenilir ve ücretsiz bir yardımcı programdır.

Aynı zamanda program içerisinde Last.fm ve VK siteleri üzerinden sizin için kategorize edilen şarkıları dinleyebileceğiniz gibi, Youtube üzerinden yine farklı kategoriler altında seçilen videoları izleyebilirsiniz.

Bunların yanında isterseniz kendi çalma listelerini de oluşturabileceğiniz CherryPlayer gerçekten de son zamanlarda gördüğüm en başarılı oynatıcılar arasında. Bu nedenle tüm kullanıcılarımıza CherryPlayer'ı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Almanca Fransızca ispanyolca Portekizce İngilizce italyanca
Geçen Hafta / Toplam:
6 / 4,892
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
CherryPlayer

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