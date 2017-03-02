Chevrolet Kullanıcılarına Sınırsız İnternet Kotası Verecek

Araba üreticisi Chevrolet, OnStar LTE isimli planı çerçevesinde sınırsız internet kotası hizmeti sunmayı planladığını açıkladı. 3 Mart itibarıyla Chevy kullanıcıları, sınırsız 4G hizmetini çok ucuz bir fiyata kullanmaya başlayabilecekler.

Düşük fiyatlı arabalarının satışlarını arttırmak için böylesine bir adım attığı söylenen Chevrolet, bugüne kadar LTE destekli 3.1 milyon araba satmıştı. Bu arabalarda Hotspot yoluyla kullanılan internet verisi büyüklüğünün, diğer tüm araba üreticilerinden çok fazla olarak 4 milyon GB olduğu da daha önceki günlerde açıklanmıştı.

Bu yılın başlarında bizzat Chevrolet tarafından yapılan açıklamada, Silverado, Suburban ve Tahoe modellerini kullananların neler için internet harcadığı da söylenmişti. Buna göre aileler en çok çocukları için internette videolar aratıp, izlemek için datalarını kullanırlarken, bunu Spotify ve diğer müzik servisleri takip ediyor.

Chevy’nin 2016’da ürettiği tüm modellerde kullanılan MyLink isimli bir sistemle birlikte Apple CarPlay ve Android Auto kolaylıkla sisteme entegre edilebiliyor ve kolayca kullanılabiliyordu. Bu sayede kullanıcılar hiç sıkıntısız internete ve diğer uygulamalara ulaşabiliyorlardı. Oldukça beğenilen bu sistemle birlikte internet kotalarında sıkıntı yaşayanlara büyük kolaylık sağlayacak OneStar LTE platformunun fiyatı 20 dolar olacak.

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