Chezz(Android)
Yüzlerce farklı bölümü geçmeye çalışıyor ya da rakiplerinize meydan okuyorsunuz
Chezz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir satranç oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Klasik satranç oyununu daha eğlenceli hale getiren Chezz ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Gerçek zamanlı bir satranç deneyimi sunan Chezz, klasikleşen satrancı daha eğlenceli hale getiriyor. Online ya da offline şekilde oyun imkanı sunan Chezz ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunda isterseniz tek başınıza isterseniz de gerçek kişilerle satranç oynayabiliyorsunuz. Heyecan verici kurguya sahip olan oyunda yüzlerce bölümü geçmeye çalışıyor ve kazanmaya da çalışıyorsunuz. Ordunuzu yükseltmeli, hızlı hamleler yapmalı ve tüm parçaların koordinasyonunu en iyi şekilde yapmalısınız.
Eğlenceli grafiklere sahip olan oyun aynı zamanda etkileyici ses efektlerine de sahip. Strateji oyununu aksiyon oyununa çevirmeyi başaran Chezz, sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabilir, farklı zorluk seviyeleriyle oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Benzersiz mekanikleriyle Chezz'i mutlaka denemelisiniz.
Chezz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.3 ve üzeri
- Üretici:
- QuickByte Games
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Chezz Eski Sürümleri
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