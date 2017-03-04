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Chezz
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Chezz

(iOS)
Chezz İndir Hemen İndir

195 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Chezz
Chezz
Chezz
Chezz
Chezz

Farklı bölümleri ve zorlu seviyeleriyle eşsiz bir satranç oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 3 dakika önce

Chezz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir satranç oyunu olarak dikkat çekiyor. Son derece eğlenceli şekilde karşımıza çıkan Chezz ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olan Chezz, farklılaşmış kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Tek başınıza ya da online bir şekilde oynayabileceğiniz oyunda yüzlerce bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Oyunda kontrol ettiğiniz orduyu yükseltmeye çalışıyor ve tüm parçaların koordinasyonunu en iyi şekilde ayarlıyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşıyorsunuz. Klasik satranç oyunundan farklı bir şekilde karşımıza çıkan Chezz, tüm satranç severlerin telefonlarında olması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Chezz oyununu sakın kaçırmayın.

Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda düşünce gücünüzü sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Beyninizi zorlayacak bölümlere sahip olan oyunda eğlenceli saatler geçiriyor ve heyecan verici olaylarla karşılaşıyorsunuz. Özenle hazırlanmış 3 boyutlu grafikleri ve etkileyici sesleriyle Chezz sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Chezz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
QuickByte Games
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