Chicken Scream, son dönemde popüler olan sesle oynanan mobil oyunlar arasında. Ketchapp’ın oyunlarını anımsatan görsel çizgilerine sahip Android oyununda ses tonunuza göre hareket eden bir tavuğu kontrol ediyorsunuz. Tuzaklarla dolu minimalist dünyada tavuğun can güvenliği sizde.

Japonya’da onlarca oynanış videosu çekilen sesli oyun Don`t Stop! Eighth Note’tan sonra çıkan onlarca yapımdan biri Chicken Scream. Oyunda tavuğun kontrolünü sadece sesinizle sağlayabiliyorsunuz. Sakin ses tonu verirseniz tavuk yürüyor, sesinizi çığlık atma noktasına kadar getirdiğinizde de tavuğu zıplatmış oluyorsunuz. Hiç ses çıkarmadığınız vakit tavuk duruyor. Çok zor, ilginç, bir o kadar bağımlılık yapan bir oynanışı var.