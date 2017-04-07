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Chicken Scream
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Chicken Scream

(iOS)
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25 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Chicken Scream
Chicken Scream
Chicken Scream
Chicken Scream
Chicken Scream

Tavuğu sesinizi kullanarak yönlendirin.

Erkan Calp Son güncelleme 37 dakika önce

Chicken Scream, Don`t Stop! Eighth Note ile birlikte tanıştığımız sesle oynanan mobil oyunlar arasında. Ufak dokunuşlar yerini sesinizi alçaltıp yükselterek tavuğu kontrolünüz altına almanız gereken iki boyutlu platform oyunu, zor, eğlence dozu yüksek ve bağımlılık yapan oynanışa sahip.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen sesli platform oyununda tavuğun engelleri kolay geçip geçememesi sesinize bağlı. Normal konuşma tonunda ses çıkarırsanız tavuğu yürütmüş, ses seviyenizi biraz artırıp neredeyse çığlık atacak konuma getirirseniz tavuğu zıplatmış oluyorsunuz. Hiç konuşmazsanız tavuk dinlenmeye geçiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Perfect Tap Games
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