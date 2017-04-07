Chicken Scream(iOS)
Tavuğu sesinizi kullanarak yönlendirin.
Chicken Scream, Don`t Stop! Eighth Note ile birlikte tanıştığımız sesle oynanan mobil oyunlar arasında. Ufak dokunuşlar yerini sesinizi alçaltıp yükselterek tavuğu kontrolünüz altına almanız gereken iki boyutlu platform oyunu, zor, eğlence dozu yüksek ve bağımlılık yapan oynanışa sahip.
Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen sesli platform oyununda tavuğun engelleri kolay geçip geçememesi sesinize bağlı. Normal konuşma tonunda ses çıkarırsanız tavuğu yürütmüş, ses seviyenizi biraz artırıp neredeyse çığlık atacak konuma getirirseniz tavuğu zıplatmış oluyorsunuz. Hiç konuşmazsanız tavuk dinlenmeye geçiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Perfect Tap Games
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