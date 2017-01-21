ChocoRun 2, hızlı düşünüp hareket etmenizi isteyen iki boyutlu platform oyunlarından biri. Android telefonda oynanabilecek tam vakit geçirmelik bir oyun.

Boyutuna göre kaliteli görsellere sahip olduğunu düşündüğüm aksiyon yüklü platform oyununda şeker dünyasında tehlikeli bir maceranın içerisine sürükleniyoruz. Tehlikelerle dolu bu dünyada bulunma amacımız lider konumunda canavarı hak ettiği yere sürmek. Tabii ki boss olarak ta geçen canavara ulaşmadan önce yüzlerce engel karşımıza çıkıyor. Keskin çarklar, toplar, peşimizden gelen bölüm sonu canavarları dahil nice atlatmamız gereken engel var.

En cesur çikolata parçası olduğunu iddia eden bir karakteri yönettiğimiz oyunda 50 bölüm boyunca zarar görmeden çıkış noktasını bulmaya çalışıyoruz. Koşma, zıplama, sürünme, fırlama… her türlü hareketi yapabiliyor karakterimiz. Ekranın herhangi bir yerine dokunmamız, çikolata kahramanın yeteneklerini görmemiz için yeterli oluyor.