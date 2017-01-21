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ChocoRun 2
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ChocoRun 2

ChocoRun 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ChocoRun 2
ChocoRun 2
ChocoRun 2
ChocoRun 2
ChocoRun 2

Şeker dünyasına tehlikeli bir yolculuk sizleri bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

ChocoRun 2, hızlı düşünüp hareket etmenizi isteyen iki boyutlu platform oyunlarından biri. Android telefonda oynanabilecek tam vakit geçirmelik bir oyun.

Boyutuna göre kaliteli görsellere sahip olduğunu düşündüğüm aksiyon yüklü platform oyununda şeker dünyasında tehlikeli bir maceranın içerisine sürükleniyoruz. Tehlikelerle dolu bu dünyada bulunma amacımız lider konumunda canavarı hak ettiği yere sürmek. Tabii ki boss olarak ta geçen canavara ulaşmadan önce yüzlerce engel karşımıza çıkıyor. Keskin çarklar, toplar, peşimizden gelen bölüm sonu canavarları dahil nice atlatmamız gereken engel var.

En cesur çikolata parçası olduğunu iddia eden bir karakteri yönettiğimiz oyunda 50 bölüm boyunca zarar görmeden çıkış noktasını bulmaya çalışıyoruz. Koşma, zıplama, sürünme, fırlama… her türlü hareketi yapabiliyor karakterimiz. Ekranın herhangi bir yerine dokunmamız, çikolata kahramanın yeteneklerini görmemiz için yeterli oluyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.2 ve üzeri
Üretici:
Alejandro Jimenez Vilarroya
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