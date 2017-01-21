ChocoRun 2, reflekslerinizi test edebileceğiniz harika bir platform oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip aksiyon platform oyunu gerçekten çok zor. Çeşitli tuzaklarla doldurulmuş 50 bölüm boyunca çıkış noktasını bulmaya çalışıyorsunuz. Çoğu zaman bu, tek seferde mümkün olmuyor.

Şeker dünyasında geçen oyunda çikolataya kaplanmış bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Etrafınızı saran yaratıklar, çark ve top gibi tek darbede öldürücü tuzaklar dahil istemediğiniz kadar engelle karşı karşıya kalıyorsunuz görüntüsüyle aldatan bu fantastik dünyada. Burada bulunma amacınız kötülüğü durdurmak. Öncelikle boss’ları son olarak ta başlarını bitirmeniz gerekiyor. Yalnız ufak bir sorununuz var: Hiçbir silahınız yok.

Koşma, atlama, kayma, fırlama, saldırma… her türlü aksiyonu tek dokunuşla yapabildiğiniz iki boyutlu platform oyununda oynanışınızı kaydedip sonrasında sosyal ağlarda paylaşma şansına da sahipsiniz.